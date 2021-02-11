شركة طيران تحث بايدن على رفض إجراء اختبارات كورونا قبل الرحلات الداخلية

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قالت شركة طيران ونقابات تمثل عمال الشركة في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين، إن طلب وجود اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل رحلات الطيران الداخلي سيكون له "نتائج عكسية، وسيكون مكلفا وله عواقب وخيمة غير مقصودة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة طيران "ساوث ويست" والعاملين بها القول إن معدلات التطعيم تتزايد، وحالات الإصابة الجديدة تتراجع.

واعتبرت الشركة والنقابات أن طلب إجراء الاختبار يمكن أن يهدد الوظائف وأن "يقضي على السفر الجوي كطريقة صالحة للنقل المحلي "لأن مثل هذا الاختبار على نطاق واسع ليس متاحا بسهولة.

واعتبر الطرفان أن المعايير الأعلى للتنظيف واستخدام الكمامات وفلاتر الهواء الخاصة ساعدت على وجود بيئة ذات مخاطر منخفضة للغاية لاحتمال انتقال فيروس كورونا على متن الطائرات.

كما بعثت الشركة والنقابات نسخة من الرسالة لوزيري النقل، والأمن الداخلي، ومدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وفريق التعافي من فيروس كورونا.