وزير الخارجية اليمني: الحكومة الجديدة تستهدف وحدة الدولة وتسعى للشراكة مع الأطراف

قال الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، إن مصلحة الولايات المتحدة وباقي دول العالم أن يتم التوصل لصيغة سلام متماسك قابل للاستدامة في اليمن.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن اليمن قبل الحرب كانت تراجعت في كثير من التصنيفات الدولية في جميع القطاعات، مشيرًا إلى الحراك السياسي في الشارع اليمني الذي بدأ قبل الربيع العربي في عام 2007.

وأوضح أن الحكومة اليمنية لديها فرصة للتعامل مع التحديات، وتهدف لاستيعاب الجغرافية السياسية، لافتًا إلى أنها تضم كفاءات جديدة تمثل كل المكونات اليمنية وتسعى للشراكة مع الأطراف.

وأشار إلى تحذير الرئيس عبد ربه منصور هادي في عام 2012 من الدور الإيراني باليمن، متابعًا: «لدينا دلائل تؤكد أن أسلحة الحوثيين ليست المسروقة من الحكومة اليمنية السابقة وإنما من إيران».

وعن إن كان شباب الثورة اليمنية قد أحبطوا بعد الحرب، علق أن حجم الأحلام كانت كبيرة لكن الواقع كان صعبًا بشكل كبير، موضحًا أن فساد النظام السابق قبل الحرب ساهم في الاحتقان الذي وصلت إليه الأمور حاليًا.

وأكد أن الحكومة الجديدة باليمن تستهدف الجمهورية ووحدة اليمن واستقراره، لافتًا إلى إنشاء مشروعات بالجنوب لتحقيق العدالة لكل أبناء اليمن.

وذكر أن الدولة لن تفرض أي خيار على المواطنين اليمنيين، وسيتم طرح المشروعات للمناقشات، إضافة إلى أنه سيتم تركيز الجهود لخدمة أبناء الشعب.