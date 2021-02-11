الداخلية العرب يفتتح المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية، العرب الدكتور محمد بن علي كومان، غدًا الخميس، المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة انعقاد المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية غدًا، ولمدة يومين وأورده المكتب العربي للتوعية الأمنية بالقاهرة.

ويشارك في المؤتمر، الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية، مدراء إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، فضلًا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ويناقش عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من بينها: الأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، إضافة إلى تصور لبطاقة هوية نموذجية.

كما يستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية، وآرائها بشأن جدوى وضع مدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في إدارات الأحوال المدنية في ظل وجود المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.