اليابان: الثنائي الإمبراطوري يعتزمان لقاء الناجين من كارثة زلزال 2011 عبر الإنترنت



فيما تقترب الذكرى العاشرة على كارثة زلزال 2011 وموجات مد تسونامي التي أعقبته، يدرس الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورية ماساكو لقاء الناجين عبر الإنترنت نظرا لصعوبة زيارة شمال شرق اليابان في ظل جائحة فيروس كورونا.



ومن المتوقع بدء عقد مؤتمرات عبر الإنترنت مع سكان إيوات ومياجي وفوكوشيما –وهي المناطق التي تضررت بشدة جراء الكارثة التي وقعت في 11 مارس والتي تسببت في أزمة نووية- في منتصف فبراير، حسبما نقل موقع "جابان توداي" اليوم الخميس عن مصدر من وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية.



ومن المتوقع أن يصلي الإمبراطور والإمبرطورة، اللذان زارا المنطقة بينما كانا وليان عهد، للضحايا ويلقون كلمات تشجيعية على الناجين.



وفي حال أقامت الحكومة مراسما في 11 مارس لإحياء الذكرى العاشرة للكارثة رغم وضع الجائحة، يعتزم الإمبراطور والإمبراطورة الحضور، بحسب المصدر.