أرامكو السعودية تعلن ارتفاع أسعار البنزين المحدثة لشهر فبراير الجاري

أعلنت شركة أرامكو السعودية، ارتفاع أسعار البنزين المُحدثة لشهر فبراير الجاري، مقارنة بالشهر الماضي بداية من اليوم الخميس.

وقالت أرامكو، في بيان اليوم الخميس، إنها."حددت سعر بنزين 91 عند 1.81 ريالا (الدولار يعادل 3.75 ريال) لكل لتر، وسعر بنزين 95 عند 1.94 ريالا للتر على أن يبدأ التطبيق هذا اليوم.

وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت أسعار البنزين المُحدثة للشهر الماضي حيث حددت سعر لتر بنزين 91 عند 1.62 ريال ، وبنزين 95 عند 1.75 ريال.

وأعلنت "أرامكو"، في شهر فبراير من العام الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية ، حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات "حوكمة" تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.