الحريري: الصواريخ التي تستهدف السعودية تهديد علني مرفوض للأمن العربي

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استنكر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الصواريخ التي تطلقها مليشيا الحوثي على السعودية، واصفًا إياها بأنها تهديد علني ومرفوض للأمن العربي.

وأضاف الحريري، خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «‏كفانا وكفى منطقتنا خراباً وفتن. ألم تشبع تلك الجماعات من سفك دماء الأبرياء؟ وهل تخاض حروب الدفاع عن النفس بقصف المدنيين الآمنين؟ الصواريخ التي تستهدف السعودية تهديد علني ومرفوض للأمن العربي».

وأعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

https://twitter.com/saadhariri/status/1359927191774121985?s=19