أسترازينيكا تعلن تضاعف أرباحها في عام 2020

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية متعددة الجنسيات للمستحضرات الطبية، تحقيق أرباح قبل احتساب الضرائب بلغت 2.83 مليار جنيه استرليني (3.92 مليار دولار) لعام 2020.

وقالت الشركة، التي شاركت في إنتاج أحد لقاحات فيروس كورونا، اليوم الخميس إن أرباحها ارتفعت بأكثر من الضعف خلال عام - من 1.12 مليار جنيه استرليني عام 2019 - على الرغم من إنتاج اللقاح على أساس غير هادف للربح.

وقال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا، إن الاستثمار الإضافي في الأدوية الجديدة في علم الأورام والمستحضرات الدوائية الحيوية ساعد في نمو الأعمال.

كما عزز لقاح كورونا الإيرادات بنحو 1.44 مليون جنيه استرليني، ما ساعد على زيادة حجم مبيعات الشركة بنسبة 10% إلى 21ر19 مليون جنيه استرليني.

وأضافت أنها، إذا لزم الأمر، ستقوم بتكييف لقاحها بالتعاون مع جامعة أكسفورد للتعامل مع سلالات جديدة من الفيروس و"تأمل في تقليل الوقت اللازم للوصول إلى الإنتاج على نطاق واسع إلى ما بين ستة إلى تسعة أشهر".