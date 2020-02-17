محسن صالح ينصح موسيماني قبل ماوجهة بالميراس في كأس العالم للأندية

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يخشى محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من اندفاع الفريق هجوميًا، خلال مواجهة اليوم أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية، قطر 2020.

ووجه رئيس لجنة التخطيط بالأهلي نصيحة للمدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر قبل مباراة بالميراس البرازيلي.

وكتب محسن صالح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «موسيماني واجه انتقادات لمغالاته في الحرص الدفاعي في الشوط الأول أمام بايرن ميونيخ».

وأضاف: «الخوف أن يتأثر اليوم ويلغي الحرص ويندفع أمام بالميراس على اعتبار أن بطل البرازيل ليس ألماني».

وأكمل: «الحذر مطلوب دون خوف والجرأة ضرورية ولكن بحساب، الكرة بوجهين هجومي حين تستحوذ ودفاعي حين تخسرها».

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مساء اليوم الخميس ضد بالميراس في لقاء يأتي لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.