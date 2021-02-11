شمال سيناء تستقبل وزير الشباب للمشاركة في أنشطة رياضية مختلفة



تستعد محافظة شمال سيناء لاستقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، للمشاركة في أنشطة رياضية مختلفة.



وأكد كليب راشد مدير مديرية الصحة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الوزير سيشارك في فعاليات رياضية وفنية على مدار يومين، ويستقبله اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والقيادات التنفيذية، وبحسب برنامج الزيارة يبدأ اليوم الأول الساعة الواحدة ظهرا بالمشاركة في المهرجان الرياضي الأول بالمدينة الشبابية باسهام من "الرواد والفتاة والمرأة، والأيتام، والمعاقين كرة السلة، وتسليم دراجات مبادرة دراجتك صحتك، ومعرض أندية الفتاة والمرأة، ومعرض الفن التشكيلي".



كما تتضمن الزيارة ألعاب مشروع البطل الأوليمبي في الملاكمة وتنس الطاولة وألعاب القوي ثم يطلق الوزير برنامج الرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بمشاركة مدربات المشروع، ومدراء المراكز والأندية، ويتم عرض فيلم تسجيلي عن مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بعنوان الواقع و المأمول.



وتابع "راشد": "في فعاليات اليوم الثاني للزيارة، يشارك الوزير في برنامج منشطي الأحياء السكنية، وتوزيع دراجات هوائية للفائزين في ستاد العريش، ويفتتح الوزير دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية.



كما يتفقد منشآت الاستاد، ثم يؤدي الوزير صلاة الجمعة بمسجد المدينة الشبابية، وفي ختام الزيارة يحضر الوزير دوري مراكز الشباب.