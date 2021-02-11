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فولكسفاجن تتعاون مع مايكروسوفت لتطوير برمجيات للقيادة الآلية

(د ب أ)
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 12:18 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 12:21 م

أعلنت شركة "فولكسفاجن" للسيارات وشركة "مايكروسوفت" للبرمجيات، اليوم الخميس، عن انضمام "فولكسفاجن" لشركة "مايكروسوفت"، من أجل تطوير برمجيات سحابية للقيادة الآلية، وأنظمة متقدمة لمساعدة السائقين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فولكسفاجن"، ديرك هيلجنبرج، في بيان له إن الفرع الجديد التابع للشركة والخاص ببرمجيات السيارات يأمل في أن يؤدي التعاون مع "مايكروسوفت" إلى تسريع تطوير خدمات تنقل آمنة ومريحة.

من جانبه أوضح سكوت جوتري، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "كلاود آند آي إيه" التابعة لشركة مايكروسوفت، أن الشراكة وعدت بتعزيز تحول شركة صناعة السيارات الألمانية "كمزود تنقل يعتمد على البرمجيات".

وتتعاون "فولكسفاجن" و"مايكروسوفت" منذ عام 2018، لتطوير منصة سحابية تسمح بتبادل البيانات بين السيارات.

ويشار إلى أن "مايكروسوفت" هي واحدة من عمالقة شركات التكنولوجيا القلائل التي ليس لديها مشروع سيارات خاص بها.

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