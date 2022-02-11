قال الدكتور حاتم أشرف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أكثر من 85% من حالات كورونا الموجودة في مصر تعود إلى متحور «أوميكرون»، الذي يصيب الجهاز التنفسي العلوي، فيسبب رشح والتهاب في الحلق وصداع.

وأضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، أن «أوميكرون» لا يصل إلى الجهاز التنفسي السفلي إلا قليلا، موضحًا أن خطورة المتحور تظهر فقط مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكر أنه يتم التعامل مع أي شخص لديه أعراض إنفلونزا على أنه مصاب كورونا، مضيفًا أن 40% من حالات كورونا تظهر سلبية، خصوصًا خلال المسحة السريعة، رغم وجود الإصابة لدى الشخص.

وعقب: «إذا كانت أعراض بسيطة يعزل الشخص نفسه في المنزل لمدة خمسة أيام على أن يلتزم بارتداء الكمامة أثناء الخروج خمسة أيام بعدها»، مضيفًا أن أغلب تطعيمات كورونا ستصبح سنوية فيما بعد، مع احتمال ضمه إلى تطعيم الإنفلونزا ليصبح خماسيًا.

وتوقع الدكتور حاتم أشرف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر تتعايش مع وجود فيروس كورونا، معربًا عن أمله في انخفاض حالات كورونا مع دخول شهر رمضان، وبالتالي التعايش مع الفيروس بصورة أكبر.