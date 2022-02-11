رد المطرب اللبناني راغب علامة، على سؤال حول كم حسابه البنكي، قائلا إنه لا يعرف كم لديه من الأموال، ومن الممكن أن تكون زوجته تعرف أكثر منه في هذا الأمر.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن شقيقه الأصغر حسن هو من يتولى مهمة إدارة حسابه البنكي هو وأولاده، موضحًا أنه لا يفهم في مثل هذه الأشياء.

وأوضح أن شقيقه حسن هو أكثر من يأمنه على إدارة حسابه البنكي، لأن هذا مجال عمله، متابعًا: «أنا لا أتدخل في حسابي ولا حسابات أولادي أو زوجتي.. العلاقة المادية سهلة وغير معقدة».

وفي سياق منفصل، أكد أنه لا حد في العائلة يعرف كلمة السر الخاصة بهاتفه المحمول، قائلا: «والله على رقبتي.. ما بعطي الباسوورد لأي حد في الدنيا»، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن كلمة السر الخاصة بهاتفه المحمول هي الشيء الوحيد الذي لا دخل لأحد فيه، مستكملا: «لو عندي شات أنا وأخويا خضر، وهو أقرب شخص لي، ومراتي هتقرأه هتفهمه غلط.. بلاش وجع دماغ، التليفون ده بتاعي، لا أنا عايز أعرف باسوورد حد وممنوع حد يعرف الباسوورد بتاعي»، حسبما قال.