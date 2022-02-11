حذر ريجيس بوجارت، المدرب المساعد لمنتخب السنغال، لاعبي "أسود التيرانجا" من مباراتي مصر في التصفيات النهائية لقارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي ستقام في نهاية شهر مارس المقبل.

وتلتقي مصر والسنغال في يومي 24 و29 مارس المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022 والذي سيقام في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

وتحدث بوجارت عن مباراتي مصر في التصفيات خلال حواره مع صحيفة "Actufoot" السنغالية، قائلا: "ستكون مواجهتان مثيرتان للغاية، ولكن أيضًا صعبتين".

وأضاف: "أعتقد أن منتخب مصر لديه شخصية قوية في قارة إفريقيا، ويمكنه أن يزعج الكثير من المنافسين، لديهم قوة دفاعية قادرة على منع خطورة المهاجمين في المنتخبات الإفريقية".

وتابع: "يمتلك منتخب مصر 3 لاعبين مهاجمين وموهوبين للغاية مثل محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش".

وأتم: "لقد كنا في حالة فرحة واحتفالات على مدار الأيام الماضية، سيتعين علينا التركيز سريعًا لتكون هناك حالة من الاستقرار، لأن تلك المواجهتان تمثلان تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا".