وزير الري: التعديات على الأراضي الزراعية وخطر ذوبان الجليد بمثابة «اللمبة الحمراء»

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن التعديات على الأراضي الزراعية في الدلتا أدّى إلى تحويلها لمناطق غير خضراء.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلمة السر" مع الإعلامي خالد ميري، عبر شاشة "صدى البلد"، أن وجود المحيط الخضري يساهم في امتصاص مياه الأمطار وبالتالي لا يؤدي إلى سيول وفيضانات، بينما مع زيادة الأراضي المتصحرة (المباني) فإنّ المياه تهطل على أرض صلبة وأصبح السريان سطحيًّا بدلًا من تشرُّب جزء منه في التربة.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ذوبان الجليد في القطب المتجمد الشمالي، وأن المياه الناجمة عن الذوبان سترفع من منسوب مياه البحر.

وتابع: "هذه الأمور عبارة عن لمبة حمراء بأن هناك خطرًا خلال السنوات الـ50 المقبلة وبالتالي الدولة تتخذ الإجراءات لمقاومة هذا الخطر".

وأشار إلى تنفيذ إجراءات حماية على امتداد 120 كيلو مترًا على طول الساحل بدءًا من البردويل حتى مرسى مطروح، مع العمل على 120 كيلو مترًا أخرى.

وأفاد بأنه تم إجراء دراسة مخاطر حدد المناطق المنخفضة على السواحل الشمالية التي تحتاج حماية وتحديدًا في الإسكندرية والدلتا، لافتًا إلى العمل وفق خطط سنوية.