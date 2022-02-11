تأييد عقوبة السجن مدى الحياة في إيطاليا على جنرال بيروفي سابق

أيدت محكمة في إيطاليا الحكم بالسجن مدى الحياة على الجنرال البيروفي السابق فرانسيسكو موراليس بيرموديز.

ورفضت محكمة النقض في روما يوم الأربعاء الاستئناف المقدم من الجنرال البالغ من العمر حاليا 100 عام، وبالتالي أيدت القرار الصادر عن محكمتين أدنى درجة، وفقا لما أكده المتحدث باسم المحكمة يوم الخميس.ولم يكن الديكتاتور السابق لدولة بيرو حاضرا الجلسة.

وتتعلق القضية بحالات الاختفاء أثناء عملية كوندور، وهي حملة شنتها الولايات المتحدة والعديد من حكومات أمريكا الجنوبية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي لتعقب المتعاطفين مع التيار اليساري في جميع أنحاء العالم.

وفي بعض الحالات، قامت الديكتاتوريات العسكرية اليمينية في أمريكا الجنوبية بعمليات اختطاف وتعذيب وقتل للمعارضين السياسيين.

ونظرا لأنه كان من بينهم إيطاليين، فقد تم توجيه اتهامات إلى موراليس بيرموديز في إيطاليا، حيث أدانته في البداية محكمة في روما عام 2017.

ونفى في عمود صحفي قبل سنوات تورط حكومته في العملية.

وفي تموز/يوليو العام الماضي، أيدت محكمة النقض بالفعل عقوبة السجن مدى الحياة على أكثر من 20 من ضباط الجيش والشرطة السابقين ومدنيين من أمريكا الجنوبية.

وتم اتهام الرجال وهم من أوروجواي وتشيلي وبيرو وبوليفيا بانتهاك حقوق الإنسان والقتل والاختطاف.

وبعد ذلك، طلب وزير العدل الإيطالي من تشيلي تسليم ثلاثة رجال.