فرنسا تخفف الإلزام بوضع الكمامات بالأماكن المغلقة الشهر الجاري

تعتزم فرنسا تخفيف الإلتزام بوضع الكمامات في وقت لاحق من الشهر الجاري فيما انخفضت أعداد إصابات كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة أنه اعتبارا من 28 فبراير لن يكون وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المغلقة التي يتم فيها مطالبة الأشخاص بتقديم دليل على التعافي أو تلقي التطعيم ضد كوفيد- 19.

ويشمل التعديل أماكن الفعاليات الرياضية والثقافية إلى جانب دور السينما والمطاعم والمقاهي.

وسيظل وضع الكمامات إلزاميا في المواصلات العامة والأماكن المغلقة التي التي لا تلزم زوارها بتقديم دليل على التعافي أو تلقي التطعيم، وتشمل هذه الأماكن في فرنسا قطاع التجزئة بأكمله.

وذكرت السلطات الصحية اليوم الجمعة أن موجة الإصابات بسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى تتراجع في فرنسا. وانخفض عدد الإصابات الجديدة بنسبة 29 %.