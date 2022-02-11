مسيرة الضجيج تعبر وسط فيينا للتنديد بالتطعيم الإجباري ضد كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبرت مسيرة ضخمة، طرق رئيسية مساء اليوم الجمعة في فيينا مستخدمة أبواق السيارات فيما يعرف باسم "مسيرة الضجيج" للتنديد بقيود كورونا.

ورفع المتظاهرون من المشاة وفي السيارات الإعلام وحملوا اللافتات التي تدعو إلى الحرية ووقف قانون التطعيم الإجباري باعتباره يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان - بحسب اعتقادهم -.

وقالت إحدى المتظاهرات إن المسيرة تأتي تضامنا واستكمالا لمسيرة ضجيج مشابهه تحدث في مدينة أوتاوا الكندية.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان الحكومة النمساوية رفع كافة قيود كورونا اعتبارا من مارس المقبل بسبب استقرار الأوضاع في المستشفيات.