 مسيرة الضجيج تعبر وسط فيينا للتنديد بالتطعيم الإجباري ضد كورونا - بوابة الشروق
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مسيرة الضجيج تعبر وسط فيينا للتنديد بالتطعيم الإجباري ضد كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 11:24 م | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 11:24 م

عبرت مسيرة ضخمة، طرق رئيسية مساء اليوم الجمعة في فيينا مستخدمة أبواق السيارات فيما يعرف باسم "مسيرة الضجيج" للتنديد بقيود كورونا.

ورفع المتظاهرون من المشاة وفي السيارات الإعلام وحملوا اللافتات التي تدعو إلى الحرية ووقف قانون التطعيم الإجباري باعتباره يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان - بحسب اعتقادهم -.

وقالت إحدى المتظاهرات إن المسيرة تأتي تضامنا واستكمالا لمسيرة ضجيج مشابهه تحدث في مدينة أوتاوا الكندية.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان الحكومة النمساوية رفع كافة قيود كورونا اعتبارا من مارس المقبل بسبب استقرار الأوضاع في المستشفيات.

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