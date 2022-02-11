 الداخلية الألمانية: لم يتم تجريد أي مقاتل إرهابي من الجنسية الألمانية بعد - بوابة الشروق
الجمعة 11 فبراير 2022 11:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

الداخلية الألمانية: لم يتم تجريد أي مقاتل إرهابي من الجنسية الألمانية بعد

د ب أ
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 11:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 11:50 ص

على الرغم من اتفاق تم التوصل إليه، قبل عامين، يدعو إلى تجريد بعض المقاتلين الإرهابيين الألمان من جنسياتهم، لم يفقد أحد جواز سفره بعد، طبقا لما قالته وزارة الداخلية في برلين لـ(د ب أ).

وقال متحدث باسم الوزارة لـ(د.ب.أ) إن الحكومة الألمانية لم تعلم بأي حالة حتى الآن، فقد فيها شخص جنسيته، نظرا لأنه شارك في "أعمال عدائية من قبل منظمة إرهابية بالخارج".

ومنذ أن دخل هذا التغيير في القانون حيز التنفيذ في أغسطس 2019، تم توجيه اتهامات للعديد من الأعضاء، الذين يشتبه أنهم أعضاء في ميليشيا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في ألمانيا.

غير أن التغيير في قانون المواطنة، الذي وافق عليه الإتحاد المسيحي الديمقراطي (سي.دي.يو/والاتحاد المسيحي الاجتماعي(سي.إس.يو) والحزب الاشتراكي الديمقراطي(إس.بي.دي)، لم يطبق بأثر رجعي.

وفي الوقت نفسه، تعتزم حكومة يسار الوسط الحالية، تحت قيادة المستشار أولاف شولتس، أيضا إجراء تغييرات في قانون المواطنة، الذي من شأنه أن يجعل التجنيس أسهل للكثير من الأشخاص.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك