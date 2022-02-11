إسماعيل مطر: خبرات الأهلي وأجانب الهلال يحددان صاحب برونزية المونديال

أشاد إسماعيل مطر نجم الكرة الإماراتية بمستوى مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي.

وقال مطر: "أتوقع أن تكون مباراة الهلال السعودي والأهلي مباراة جيدة من الناحية الفنية، كما ستكون مباراة جماهيرية قوية في ظل القاعدة الجماهيرية الكبيرة للفريقين".

وأضاف: المباراة ستكون صعبة على الفريقين بعد أداء الهلال القوي أمام تشيلسي، واكتمال صفوف الأهلي حيث عانى في بداية البطولة بسبب غياب اللاعبين الدوليين.

وأشار: في كرة القدم دائماً يصعب التوقع، خاصة أن المباراة يوجد بها العديد من اللاعبين أصحاب المستوى العالي، وأصحاب الخبرات الكبيرة، خبرة سواء في الأهلي أو الهلال، ولذلك لا يمكن الحديث عن تفوق فريق بعينه.

وأتم: "الهلال لديه بعض الغيابات، لكن لديه العديد من المحترفين الأجانب المميزين، بينما يعتمد الأهلي على خبرات لاعبيه الكبيرة، رغم الغيابات التي يعاني منها بسبب الإصابات".