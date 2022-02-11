ضبط 1155 كيلو تبغ ومعسل و1969 مسلتزمات إنتاج مجهولة في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 1155 كيلو جرام "تبغ وعسل ومعسل" بدون بيانات تجارية، ومجهول المصدر، و1969 قطعة مستلزمات إنتاج، بعد ضبطها داخل مصنع أدخنة، قبل استخدامهم في عمليه التصنيع.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المسئول عن مصنع لانتاج وتعبئة المعسل، وتبغ السجائر، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاطًا غير مشروعًا في مجال الغش التجاري.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، حيث يقوم المصنع بإنتاج المعسل وتبغ السجائر، غير المطابق للمواصفات القياسية، مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر فى عملية التصنيع، وتعبئه منتجاته داخل عبوات مُقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية العالمية في ذلك المجال، وإيهام المستهلك بأنها منتجات أصلية تهربًا من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع، تم ضبط المسؤول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على "625 كيلو جرام تبغ مفروم داخل عبوات، مُعد للاستخدام، و350 كيلو جرام عسل أسود مستلزمات إنتاج، و180 كيلو جرام معسل داخل عبوات، مُعد للبيع، و1460 علامة باندرول، توضع على المنتجات؛ لإيهام المستهلك بأنها أصلية، و360 ملصقا، و149 باكت تبغ فارغ، مدون عليها علامات تجارية مُقلدة لعلامات تجارية مشهورة".

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.