قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لم يُؤثّر أبدًا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ضرب أحدًا من زوجاته، وذلك بشهادة السيدة عائشة عندما قالت "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بيده، فلم يضرب زوجًا ولا خادمًا ولا ولدًا إلا أن يكون في ميدان الجهاد في سبيل الله".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على شاشة "صدى البلد": "النبي محمد كان يعطي كل موطنٍ حقه، ففي البيت كان الزوج الهيّن اللين الذي تأنس الأسرة به".

وتابع: "أي زوجة أو ابن أو ولد أو صحابي نظر إلى وجه رسول الله له مكانة كبيرة.. نحن آمنا به ولم نره ومع ذلك فالقلوب متعلقة به تعلقًا شديدًا فما البال لو أننا رأيناه لكان الأمر سيختلف اختلافًا كبيرًا".

وأشار إلى أنّ النبي محمد كان أرفق البشر، وأكمل: "رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمثّل الإنسان في صفاته الكاملة".