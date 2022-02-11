التحقيق في شكوى طلاب الفرقة السادسة بطب سوهاج بشأن صعوبة الامتحانات وتدني التقديرات

وجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بالتحقيق في الشكوي المقدمة من طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب البشري.



وجرى تداول الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "دعم طلاب الدفعة 27 طب سوهاج".



وقرر رئيس الجامعة، فتح باب التظلمات من اليوم ولمدة أسبوع، مع تشكيل لجنة مكونة من 3 أساتذة من غير الذين شاركوا في وضع الأسئلة لفحص أوراق الأسئلة والإجابة وكتابة تقرير واف عنها.



وجاء مضمون التظلم ضد قسم ”الجراحة العامة” فيما يخص فترة الامتحانات، وما صاحبها من انخفاض تقديرات 400 طالب مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب تعنت وصعوبة امتحانات العملي والشفوي، وربطهم ذلك بشكوى أحد الطلاب ضد قسم الجراحة لمجلس الوزراء عن سوء تدريس بنظام الأونلاين على حد وصفهم، وكذلك اتهام لسوء المعاملة والتهديد عقب انتهاء الامتحانات وادعاء دفعهم 24 ألف من أجل 20 درجة نشاط على حد وصف ما نشر في التظلم.