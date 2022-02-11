مطار الأقصر الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من لوكسمبورج

استقبل مطار الأقصر الدولي، نوع جديد من الرحلات قادمة من لوكسمبورج، وذلك بعد توقف دام ما يقرب من 10 سنوات، ومن المقرر أن يستقبل المطار رحلة أسبوعيًا لمطار الأقصر.

وقامت سلطات مطار الأقصر الدولي، باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه وهو تقليد عالمي لاستقبال الطائرات، كما قام فريق العلاقات العامة والإعلام بالمطار باستقبال الركاب والترحيب بهم والعمل على تسهيل إجراءات الوصول، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وكان مطار الأقصر الدولى قد استقبل منتصف يناير الماضي أولى الرحلات المباشرة القادمة من مطار مدريد، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم الشتوى الحالي، في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر ومختلف دول العالم.