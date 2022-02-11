وصف أحمد سليمان المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، انتخابات القلعة البيضاء بالفاشلة، مشيرا إلى انها لم تدار بشفافية وذلك في تصريحات خاصة للشروق.

وقال سليمان في تصريح خاص:"انتخابات الزمالك فاشلة وغير متكافئة ولا تدار بشفافية، كل النادي بيخدم على مرتضى منصور، ماسك الميكرفون ٦ ساعات ويشتم في المنافسين".

وأضاف:"اشتكينا قالوا ملناش سلطة عليه.. أحداث الدفاع الجوي كادت تتكرر اليوم بسبب سوء التنظيم".

وواصل:"وأيضا هناك عدم تكافؤ في الدعاية، أشكر الأعضاء المحترمين الذين أدلوا بأصواتهم لي، والوضع لا يرضي أحدا، رغم أننا تحملنا كل هذا من أجل الزمالك".

وأتم:"لو لم أوافق لن اقحم الزمالك في صراعات.. فعلت نفس الشيء في انتخابات 2017 .. لكن هذا الوضع غير مقبول تماما، كل الزملكاوية غاضبين، من يسند مرتضى منصور، الأهلي أصبح بيعايرنا بالمشهد الانتخابي".