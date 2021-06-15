قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، إنه يجب على الشعب المصري الوعي بضرورة ترشيد المياه، لأن مصر انتقلت من مرحلة الوفرة المائية إلى الندرة، لكن المواطن لا يشعر بذلك بسبب المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة لإعادة معالجة المياه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، مقدم برنامج «كلمة السر» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن هناك تنبأت بالمشكلات المتوقعة خلال الفترة المقبلة ووضع خطط لحلها من قبل الدولة، متابعًا أن هناك مشروعات استباقية عملت الدولة على تشيدها ومنها محطات معالجة الصرف الصحي.

واستكمل، أنه تم الانتهاء من محطة تحلية المياه المعروفة باسم «بحر البقر»، ويتم إنشاء حاليًا محطة «الحمام»، والتي تعتبر أضخم محطة تحلية مياه، مشيرًا إلى أن مصر تنافس نفسها في هذا المجال، ومحطة بحر البقر تعتبر الأضخم حول العالم.

وتابع، أن هناك تقلص في نصيب الفرد من المساحة الخضراء والتي وصلت لـ 40 متر مربع، والتي من المفترض أن تكون فدانًا أو فدانين، مضيفًا أن الدولة المصرية تعمل على التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال زيادة الرقعة الزراعية.

ولفت إلى أنه سعيدًا بعد سؤال الطلاب في إحدى الامتحانات عن كيفية استفادة مصر من زراعة الأراضي الزراعية، حيث إنه تم معرفة أن هناك نقص وعي لدى الطلاب عن المشروعات التي تدشنها الدولة، مضيفًا أن لدينا مشكلة في التصحر وسيكون هناك أزمة في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

