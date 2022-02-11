أعلنت وكالة الإغاثة من الكوارث الحكومية في مدغشقر اليوم الجمعة إن عدد قتلى إعصار باتسيراي في البلاد ارتفع إلى 120 ، بعد نحو أسبوع من العاصفة التي ضربت الجزيرة.

يتواجد معظم الضحايا في منطقة إيكونجو الأكثر تضررا ، والتي تم عزل أجزاء كبيرة منها عن العالم الخارجي.

وقالت منظمة المساعدات الألمانية الخاصة "فلتانجيرهيلفه" إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى خمسة أيام أخرى للوصول إلى جميع القرى المتضررة بسبب إغلاق الطرق الناجم عن الانهيارات الأرضية.

لا يزال سكان المجتمعات محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وضربت العاصفة الأحد الماضي، ما أسفر عن تدمير المدارس والجسور والطرق وحقول الأرز. كما أدت العاصفة إلى إغراق آلاف المنازل بالماء أو تدميرها بالكامل.

تساعد فرق الإنقاذ من ألمانيا وفرنسا ودول أخرى، الجهود المحلية في مدغشقر.