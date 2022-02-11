قال الفنان هاني رمزي، إنّ مصطلح الجمهورية الجديدة يحمل الكثير من المعاني، بعدما كان الجميع يتمنى رؤية مصر بشكل مختلف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الجمهورية الجديدة" على شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنمية كبيرة، موضحًا أنّ الجمهورية الجديدة ليست شكلًا لكنها معنى أن يكون بداخل الجميع.

وتابع: "في مجال الفن مثلًا.. هل يليق بالجمهورية الجديدة أن نقدم عملًا مسيئًا أو يشوه صورة مصر أم يليق بالتطور والتنمية التي حدثت في كل المجالات سواء التنمية العقارية أو مشروعات الطرق والكباري وأيضًا مجال التطور الصناعي والزراعي وتوفير السلع للمواطنين".

وشدّد على أنّ الفكر الذي يُقدم في الفن يجب أن يليق بالجمهورية الجديدة، مؤكّدًا أن الجميع يتطلع لأن تكون مصر في وضع أفضل دائمًا، ويجب أن تكون جديدة من كل النواحي.

ولفت إلى ضرورة أن يحرص الجميع على أن تكون أعمالهم مناسبة للجمهورية الجديدة، وأن يعملوا على تطوير أنفسهم وأعمالهم وإبداعهم.

وشدد رمزي، على أن الشباب هم أمل مصر، وأن الجيل الجديد هو من سيحرَّرها فكريًّا وفنيًّا.