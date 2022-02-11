منظمة التعاون الإسلامي تدين وتستنكر الأعمال العدائية المتكررة للحوثيين ضد السعودية

جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال العدائية المتكررة لميليشيا الحوثي ضد أراضي المملكة العربية السعودية، منددة بأشد العبارات بمحاولة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة مفخخة والتي تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراضها وإحباطها.

‏وحسبما نشرت الصفحة الرسمية للمنظمة، مساء اليوم الجمعة، استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بأشدّ العبارات هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته مليشيا ‎الحوثي واعتداءاتها المتكررة ضد الأراضي والأعيان المدنية بالمملكة العربية ‎السعودية، في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية

‏وجدد الأمين العام وقوف ‎منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية ‎السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنهما، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في محاولة استهداف مطار ‎أبها.

وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت اليوم الخميس ( 12:05 ) 10 فبراير 2022م من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، أوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.