المؤتمر الـ12 لتمكين ذوي الإعاقة ثقافيا يوصي بتعليم بديل في ظل الجائحة

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أقيمت الجلسة الختامية لإعلان توصيات فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الإعاقة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على مدار يومي 9، 10 فبراير الجاري، تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع في حماية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا" بقصر ثقافة الجيزة.

أوصى الحضور بضرورة مد الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة بمعلومات بسيطة عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، وإنشاء وحدات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة المتضررين من آثار فيروس كورونا.

كما أشارت إلى ضرورة تحسين وتطوير مراكز التأهيل المهني في جميع المحافظات وفق التحول الرقمي، وتدريب الكوادر العاملة في ذلك.

ودعا المؤتمر منظمات المجتمع المدني والمجتمع والأجهزة المعنية لتدعيم التدريب وإيجاد وسائل بديلة أو مساعدة تعوضهم عن انقطاع برامج التدريب والتعليم التي تتطلب الاحتكاك المباشر بينهم وبين المعلمين أو المدربين.

وكذلك تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 في كافة مؤسسات الدولة.

كما أوصى بتوفير تعليم بديل وتسهيلات معقولة وفق الاحتياجات الفردية للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل جائحة كورونا.

ولفت إلى إتاحة وتشجيع واعتماد التعليم الإلكتروني وشهاداته، وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على خوض مجال التحول الرقمي والتسويق لسمعة مصر عربيا وعالميا.

ودعا المؤسسات المعنية بدمج توصيات المؤتمر لتكوين مشروع قومي حول تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تنفيذ ذلك من خلال خطط وبرامج عمل مستقبلية.

أقيمت الجلسة الختامية بحضور كل من د. مسعد عويس رئيس المؤتمر، وامانة ممدوح يوسف، د. هبة كمال مدير الإدارة العامة للتمكين الثقافي، د. وليد نادي أمين سر المؤتمر.