كهربا: هدفي العودة للمنتخب وأحلم باللعب في مباراتي السنغال

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى نادي هاتاي سبور التركي، عن حلمه للمشاركة مع المنتخب المصري أمام السنغال، في تصفيات كأس العالم، مؤكدًا أن لاعبو الفراعنة قدمو بطولة كبيرة في كأس الأمم بالكاميرون.

وخسر منتخب مصر لقبه الثامن في تاريخ الكان، أمام السنغال بركلات الترجيح، ليتوج الأخير ببطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال "كهربا" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "لقد حضرت بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 وعشت نفس الأجواء والضغوط وهم كانوا أبطالا ورجالا، أريد منهم ألا يحزنوا ومن أول البطولة كنا نشعر أنهم سيعودون باللقب، ولم يقصر منهم أحد".

وأضاف: "الاجهاد كان صعبا عليهم بسبب لعبهم لمدة 120 دقيقة، وحزين بسبب عدم تواجدي مع المنتخب، كنت أتمنى أن أكون معهم وأحترم رأي الجهاز الفني والفترة المقبلة سأكون متواجدا إن شاء الله، انتظر الاستدعاء في مباراتي السنغال، وهذا هدفي حاليا".

واستأنف: "لم أتوقع أن يكون محمد عبد المنعم بهذا المستوى في كأس أمم إفريقيا هو مدافع غير طبيعي، وأحمد ابو الفتوح قدم أداءً عالميًا وممتع، ويستطيع أن ينضم لأكبر أندية العالم".

وأردف: "كنت أتحدث مع أبو جبل قبل كل مباراة في كأس أمم إفريقيا، لاعبو الزمالك إخوتي، جنش يتواصل معي 24 ساعة وهناك تواصل باستمرار مع مصطفى فتحي ويوسف أوباما".

واختتم: "طول عمري لاعب في المنتخبات ولدي خبرة، وفي الفترة السابقة لم أكن أشارك في المباريات، ولا يصح أن أنضم وأحصل على مجهود زميلي لي".