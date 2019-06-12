واشنطن تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها بالسعودية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الخميس الهجوم الحوثي على مطار أبها بالسعودية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس- تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) -نسخة منه: "تدين الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي الذي نفذه الحوثيون اليوم على مطار أبها التجاري بالسعودية، ما أسفر عن إصابة 10 مدنيين أبرياء على الأقل".

وتابع البيان أن" الهجمات المتكررة خلال الأسابيع العديدة الماضية ألحقت أضرارا بالمدنيين والبنية التحتية المدنية وتقوض الجهود الدولية لحل سلمي للصراع في اليمن وتهدد أكثر من 70 ألف أمريكي يعيشون في السعودية".

وأضاف البيان "اتبع الحوثيون نمطا خطيرا من الإجراءات التعسفية والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولي. كما جدد الرئيس جو بايدن في مكالمته مع الملك سلمان (أول أمس الأربعاء)، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بشدة بدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية".

وأكد البيان أن " الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تواصل الحث على وقف تصعيد الصراع. ويجب على الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات للعمل معا ودعم عملية السلام الجديدة الأكثر شمولا التي تقودها الأمم المتحدة".