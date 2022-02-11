أمريكا تتأهل لنصف نهائي هوكي الجليد للسيدات بأولمبياد بكين

صعدت أمريكا إلى الدور قبل النهائي بمنافسات هوكي الجليد للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا بالعاصمة الصينية بكين بعدما تغلبت على التشيك 4 / 1 اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم الفريق التشيكي عن طريق ميشيلا بيزلوفا في الشوط الثاني لكن هيلاري نايت تعادلت للفريق الأمريكي بعد 48 ثانية فقط.

وبعد أقل من سبع دقائق من بداية الشوط الثالث، سجلت لي ستيكلين ضد الحارسة التشيكية كلارا بيسلاروفا التي تصدت لـ 55 محاولة.

وبعدها أضافت سافانا هارمون وكيندال كوين الهدفين الثالث والرابع للفريق الأمريكي.

وتشهد منافسات دور الثمانية اليوم أيضا لقاء كندا مع السويد، بينما يلتقي المنتخب الأمريكي يوم الاثنين مع الفائز في مباراة دور الثمانية التي تجمع بين فنلندا واليابان غدا السبت.

وتجمع المواجهة الأخرى في دور الثمانية بين فريق اللجنة الأولمبية الروسية والمنتخب السويسري.