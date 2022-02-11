وزير الري: 15 سدًا تم بناؤها على نهر النيل لكن باتفاقيات ودراسات

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر منفتحة على كل الأدوار والمبادرات في يخص أزمة سد النهضة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلمة السر" مع الإعلامي خالد ميري، عبر شاشة "صدى البلد"، أن مصر ليست ضد بناء السدود لكنّها ترفض عدم الاتفاق على ملء وتشغيل والسدود.

وأوضح أن مصر ساهمت في بناء خزان سد أوين قبل بناء السد العالي بعشر سنوات، وهو ما يؤكد أن مصر تسعى للتنمية طالما أن هناك توافقًا بين الدول وعدم وجود أضرار.

ولفت إلى أن هناك 15 سدًا بين كبيرة وصغيرة على نهر النيل، تم بناؤها باتفاقيات ودراسات، تم التأكد من القدرة على امتصاص تأثيرها، لكن كان من مهم دعم التنمية في دول حوض النيل.

وشدّد على انفتاح مصر في التعامل مع السدود وفق المبادرات التي يتم طرحها لكنّه أكد أهمية توفر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف، مؤكدًا قدرة مصر على اتخاذ القرار بينما من المأمول أن تكون الأطراف الأخرى نفس القدرة.