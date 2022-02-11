يكذب الرجال أكثر من النساء أثناء مفاوضات العمل، وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الأمر قد يكون بسبب كونهم أكثر قدرة على المنافسة، حيث قالت مارجريت لي، طالبة دكتوراه في كلية لندن للأعمال ومؤلفة مشاركة في الدراسة: "وجدنا أن الرجال أكثر عرضة للتصرف بشكل غير أخلاقي في حالات المنافسة العالية بين الجنسين".

وتشير الاستطلاعات غير الرسمية إلى أن الرجال يكذبون حوالي ثلاث مرات في اليوم مقارنة بالنساء، اللائي يكذبن مرتين يوميًا، وحللت النتائج الأكثر صرامة يوميات الكذب للرجال والنساء، ووجدت أنها تكذب بنفس التردد تقريبًا، حول أشياء مختلفة، حيث يميل الرجال إلى الكذب بطريقة تخدم الذات إما لإبعاد اللوم أو الإحراج أو ببساطة لتجنب إيذاء مشاعرهم، وذلك كما نشر موقع "فرزلي".

وفي هذه الدراسة الجديدة قام الباحثون أولاً بمسح 138 من البالغين الذين عملوا في وظائف تتطلب التفاوض، حيث يتكون الاستبيان بشكل أساسي من استفسارات حميدة حول التوازن بين العمل والحياة، ولكنه طرح أيضًا أسئلة محددة حول الاهتمامات الرومانسية والجنسية، بالإضافة إلى الأخلاق في سيناريوهات التفاوض.

وبعد التحكم في المتغيرات مثل العمر والمزاج، أشارت البيانات إلى أن الرجال كانوا أكثر استعدادًا للكذب في المواقف التي تجعلهم يتعارضون مع الرجال الآخرين، ومن المثير للاهتمام عندما طُلب منهم الرد على سيناريو تفاوض مع شخص لا يعرفونه، كان الرجال أكثر استعدادًا للتصرف بشكل غير أخلاقي إذا رأوا أن شريكهم في التفاوض جذاب.

وتابعت لي: "تشير نتائجنا إلى أن الرجال يكذبون على الرجال الجذابين أكثر من الرجال غير الجذابين في المفاوضات، وقد يعني هذا أنه عندما يكذب الرجل على رجل آخر، فهذا ليس إهانة لذكائه ولكنه مجاملة لأهليته في سوق التزاوج."