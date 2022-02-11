الفلبين واليابان توقعان اتفاقية بشأن قرض بملياري دولار لمترو مانيلا

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وقعت الفلبين واليابان اتفاقية بشأن قرض بقيمة 31ر253 مليار ين ياباني (2ر2 مليار دولار) تتعلق بشريحة تمويل ثانية لتشييد مترو أنفاق في مانيلا الكبرى، حسبما ذكرت وزارة المالية لتلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، يسدد قرض الشريحة الثانية من اليابان للمشروع خلال 27 عاما مع فترة سماح مدتها 13 عاما.

وسوف تتولى وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" تمويل 9ر75% من المشروع البالغ قيمته 08ر1 تريليون ين عبر قرض موزع على شرائح زمنية، بينما ستقوم الحكومة الفلبينية بتمويل الجزء الباقي.

كانت الفلبين واليابان وقعتا في آذار/ مارس عام 2018 على اتفاقية بشأن قرض بقيمة 935 مليون دولار لمترو أنفاق مانيلا.