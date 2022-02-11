طالبان تعتقل موظفين بمفوضية اللاجئين الأممية وصحفيين أجنبيين

أعلنت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن "طالبان" احتجزت صحفيين أجنبيين يقومان بمهمة مع المفوضية وعددا من موظفيها الأفغان العاملين في العاصمة كابل.



وكتبت مفوضية اللاجئين في تغريدة على "تويتر": "تم احتجاز صحفيين اثنين يقومان بمهمة لصالح المفوضية ومواطنين أفغان يعملون معهم في كابل، نبذل قصارى جهدنا لتسوية الموقف بالتنسيق مع آخرين"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.



ورفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها الإدلاء بمزيد من التصريحات.



وأحد المعتقلين هو أندرو نورث، الصحفي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والذي عمل في السابق في أفغانستان، وأصدرت زوجته ناتاليا أنتيلافا نداء عبر تويتر لإطلاق سراحه.



وقالت "كان أندرو في كابل يعمل مع مفوضية اللاجئين ويحاول مساعدة شعب أفغانستان، تنتابنا مخاوف كبيرة بشأن سلامته وندعو كل من له تأثير ونفوذ الى المساعدة في تأمين إطلاق سراحه".