«خماسي الأهلي» ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادا للهلال

ينتظم خماسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية وحمدي فتحي وعلي معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر في التدريبات الجماعية للفريق عصر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الهلال السعودي غدا.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين الخمسة راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس، واكتفى بخوضهم تدريبات بدنية في الجيم؛ لتفادي الإرهاق الذي يعاني منه بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويواصل الأهلي تدريباته في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدا السبت في الثالثة عصرا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.