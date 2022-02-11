نائبة وزير الخارجية الإيطالي: تأجيل الانتخابات في ليبيا فتح مرحلة سياسية معقدة

رأت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني، أن "تأجيل الانتخابات في ليبيا فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حاليا إلى منظور انتخابي واضح"، مشيرة إلى أن "الحكومة الموقتة الحالية تواجه ضغوطا متزايدة" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

وجاء ذلك كأول تعليق من روما بشأن التطورات السياسة الجارية في ليبيا عقب إعلان مجلس النواب تكليف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة والمرشح الرئاسي السابق فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة.

واعتبرت سيريني ردا على سؤال أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في روما، أن "عدم اليقين بشأن طريقة التصويت" دفع مجلس النواب الليبي، بقيادة عقيلة صالح، إلى تكليف باشاغا تشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكر موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

وأضافت سيريني أنه "في هذا الوضع الدقيق، تواصل إيطاليا ضمان دعمها لعمل الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز حتى لا نغفل عن الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، والتي نرى أنها يجب أن تكون بالضرورة مبنية على أسس قانونية متينة ومتوافق عليها وتجرى في مواعيد ليست بعيدة جدا، لتجنب أن يؤدي التأجيل الطويل إلى تغذية المزيد من عدم اليقين".