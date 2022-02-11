موسكو: تهريب المخدرات من أفغانستان إلى روسيا يمثل تهديدا حقيقيا

قال مدير القسم الثالث لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أمس الخميس، إن هناك تهديدا خطيرا بشأن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى قيرغيزستان وطاجيكستان ثم إلى الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتخذ تدابير وقائية لاحتواء هذا الخطر.

وأوضح ستيرنيك :"هذا التهديد حقيقي تماما"مضيفا: "تهدف إجراءات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى تخفيف حدة التوتر على الحدود الطاجيكية الأفغانية لمواجهة ذلك".

وتابع: "تجري مناورات مشتركة في القاعدة المشتركة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار ستيرنيك إلى أنه تم تكثيف الضربات للقاعدة العسكرية الروسية 201 في طاجيكستان، مؤكدا على أن روسيا تقدم المساعدة بإمدادات معدات خاصة للإدارات الأمنية التابعة لحلفائها.

وذكر الدبلوماسي الروسي أيضا، أن موسكو تتعاون في مسار مكافحة المخدرات مع قيرغيزستان وطاجيكستان على منصة رابطة الدول المستقلة.

جاء ذلك بعد أن قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في ديسمبر الماضي، إن الوضع المقلق في أفغانستان يخلق مخاطر تصدير الإرهاب والمخدرات إلى أراضي دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.