الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية علي كافة الأنحاء بداية من السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت الهيئة في بيان لها: « غدا تنحصر فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشرقية مع تحرك المنخفض العلوي وتشهد باقي الأنحاء تحسن في الأحوال الجوية وارتفاع نسبي في درجات الحرارة».

وأضافت: «يتبعه استقرار في الأحوال الجوية علي كافة المناطق بداية من يوم السبت ولمدة اسبوع قادم».

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفئ على جنوب سين وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس في ساعات الليل، أوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع عل مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.