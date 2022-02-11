مجلس الوزراء: عودة أسعار المنتجات الزراعية والدواجن لطبيعتها مع تحسن حالة الطقس

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تحاول قدر الإمكان عدم نقل عبء الزيادات العالمية في الأسعار وموجة التضخم على مستوى العالم إلى المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الخميس: "هناك الكثير من الأمور التي تكون خارجة عن إرادتنا خاصة في ظل موسم تغير الفصول، حيث تقل المنتجات الزراعية في فصل الشتاء وبالتالي نشهد زيادة".

وأوضح أنّه مع تحسن الأحوال الجوية ودخول موسم الربيع ستعود الأسعار إلى طبيعتها، فيما يخص المنتجات الزراعية والدواجن.

وفي وقت سابق من الخميس، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم.