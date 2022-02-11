قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه تعافى من كوفيد-19 وسوف يسافر لدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع الأسبوع المقبل مثلما هو مقرر.

وأضاف بعد صلاة الجمعة في إسطنبول "الحمدلله لقد تغلبت على هذا (المرض) في فترة قصيرة بفضل التطعيمات"، مضيفا أن نتائج اختباراته جاءت سلبية "خلال أربعة إلى خمسة أيام" من معرفة أنه التقط الفيروس.

وقال أردوغان، السبت الماضي، إن نتائج اختباراته هو وزوجته أمينة، جاءت إيجابية لمتحور أوميكرون من كوفيد-19، بُعيد زيارتهما لأوكرانيا.

وتلقى أردوغان (67 عاما) تطعيما ضد كوفيد-19 بجرعتين من سينوفاك وجرعة من بيونتيك.

وقال الرئيس إن زوجته أمينة لم تتعاف بعد، مضيفا أنه يتمنى أن تتمكن من الانضمام له في رحلة الإمارات يوم الإثنين.

وكان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن زيارته لدولة الإمارات تأتي في إطار جهود أوسع لفتح فصل جديد مع القادة الآخرين في الشرق الأوسط.

وتشمل الخطط الأخرى زيارة للسعودية بينما من المتوقع أن يزور رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج تركيا في مارس.

وتوترت العلاقات ما بين تركيا والإمارات في 2017 عندما انحازت تركيا لقطر بينما قطع آخرون في المنطقة بقيادة السعودية، العلاقات مع الدوحة.