السيسي: مصر حرصت على وضع الأطر القانونية للأنشطة الاقتصادية بالبحار والمحيطات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البحار والمحيطات تمثل نحو 70% من مساحة الكوكب، وتربط بين الشعوب والثقافات، وتساعد في حركة التجارة والملاحة الدولية، فضلا عن كونها مصدرًا مهمًا للغذاء والموارد الطبيعية، ومحفزًا للنشاط الاقتصادي ولازدهار مجتمعات ودول بأسرها.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات قمة «محيط واحد» في مدينة بريست الفرنسية: «نحن نعي ذلك في مصر جيدا، فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط في نشأة حضارتنا الممتدة وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ، فضلا عن امتلاك مصر لقناة السويس، التي ساهمت ولا تزال في دفع حركة التجارة الدولية بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم».

وأكد أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات؛ لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها، ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، بما في ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية الذي يمثل تحديا حقيقيا خاصة أمام الدول النامية التي تسعى للحصول على الدعم التكنولوجي اللازم لتنفيذ استراتيجية الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى مدينة بريست الفرنسية، للمشاركة في فعاليات قمة «محيط واحد»، وذلك حسبما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات قمة «محيط واحد» في مدينة بريست الفرنسية.

وتأتي هذه القمة في إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية، ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017، وستعنى كذلك بدعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.