قال الفنان فاروق فلوكس، إن أفضل قيمة اكتسبها في مشواره الفني يتمثل في حب الناس، معقبًا: «حب الناس ثروة كبيرة جدا».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الفنان يجب أن يحب جمهوره ويتواضع معهم لأنهم من يمنحوه قيمة، متابعًا: «مفيش تكبر على البشر»، على حسب تعبيره.

وأعرب عن سعادته الغامرة حتى هذه اللحظة بتكريم وزارة الثقافة لمشواره الفني، قائلا: «بنام وأنا مستريح البال، لأني مضرتش حد ولا ضايقت حد، بل بالعكس الناس حباني».

وأكد فلوكس، أنه يعتبر تكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، له كثير عليه، واصفًا الأمر بأنه «إعادة حياة» للمثل، بل ويفتح باب أمل جديد لتقديم الكثير.