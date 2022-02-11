محمد أبو جبل عن حالته الاجتماعية: فيه مشاكل حاليا

حل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، ليتحدث عن بداياته في كرة القدم، وكواليس مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، وكذلك بعض تفاصيل حياته الشخصية.

أوضح أبو جبل خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه ولد في أسيوط ولديه 10 أشقاء، هو الأوسط من بينهم، وتلقى تعليما أزهريا منذ الطفولة، لذلك كان يواجه صعوبة في التوفيق بين المذاكرة وبين الاهتمام بالرياضة، لا سيما في ظل حرص الأسرة على الانتهاء من المذاكرة أولا.

وعن بداياته مع كرة القدم في الطفولة، قال إنه كان يتوجه مع أشقائه الكبار للنادي ليشاهدهم أثناء اللعب، ولم يكن يحلم بأكثر من ذلك، مضيفا: "إخواتي كلهم بيلعبوا كورة فكان حلم حياتي وأنا صغير إني أشيل لهم الشنطة وأروح النادي معاهم، في مرة كانوا بيلعبوا ومش لاقيين حد قاموا وقفوني جون وبقيت ألعب في الشارع فشافوا إني بعرف ألعب حلو، فأخويا كلم لي حد في نادي الشبان المسلمين في أسيوط ونزلني معاهم وأنا عندي 10 سنين، وبعدها انتقلت لنادي الأسمنت وكملت طريقي".

وعن سبب تأخر نجوميته، أوضح أبو جبل أنه واجه الكثير من الصعاب في مسيرته الرياضية، لكنه لم ييأس، وكان على يقين من أنه سيجد ثمرة اجتهاده في النهاية، قائلا: "ده ترتيب ربنا.. وأبويا قالي وقتها كلمة مبنسهاش قالي ازعل من جواك واجتهد في تمرينك واشتغل على نفسك بس خلي عندك يقين إن كل حاجة هتجيلك في وقتها.. وأنا صدقت كلامه واقتنعت إن لما يجي وقتي ربنا هيكرمني كويس أوي.. والحمد لله حصل".

وحسما لجدل حالته الاجتماعية، هل هل متزوج أم مطلق، قالت منى الشاذلي: "أنا كنت النهاردة في مكتبة إسكندرية والله ما في بنت قابلتني غير لما تسألني عن الحالة الاجتماعية بتاعتك.. فإحنا بس بنسأل إيه حالتك الاجتماعية؟، ليرد أبو جبل: "يعني.. هقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا".