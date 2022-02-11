 الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد - بوابة الشروق
الجمعة 11 فبراير 2022 11:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 9:52 م | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 9:52 م

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع وزير الدفاع موريس سليم، الأوضاع الأمنية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الجمعة، بقصر الرئاسة ببعبدا.

وتناول اللقاء، الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات في لبنان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك