الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع وزير الدفاع موريس سليم، الأوضاع الأمنية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الجمعة، بقصر الرئاسة ببعبدا.
وتناول اللقاء، الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات في لبنان.