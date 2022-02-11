محكمة ألمانية تقضي بسجن بولنديين لتهريبهما لاجئين بشكل غير إنساني

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قضت محكمة ألمانية بالسجن على زوجين بولنديين لحشر 16 مهاجرا كرديا في حافلة ونقلهم من بيلاورس عبر بولندا إلى ألمانيا في ظروف غير إنسانية.

وقال القاضي اليوم الخميس لدى النطق بالحكم بثلاثة أعوام على الرجل /39 عاما/ وعامين و4 أشهر على زوجته : "لقد جعلتكم أنفسكم مذنبين بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة للناس". وتبين أن الرجل لا يحمل رخصة قيادة.

واعترف الزوجان بنقل 12 شخصا بالغا و4 أطفال من بياليستوك على حدود بيلاروس إلى شمال شرق ألمانيا، حيث عثرت الشرطة الألمانية على اللاجئين المنهكين من العراق.

وحصل الزوجان البولنديان، اللذان يديران متجرا للخضروات في وارسو، على حوالي 750 يورو (860 دولارا) مقابل خدماتهما.

ووفقا للتحقيقات الألمانية، دفع المهاجرون نحو 100 ألف يورو مقابل رحلتهم لعصابة تهريب بشر، نقلتهم إلى بيلاروس جوا ثم إلى الحدود البولندية.