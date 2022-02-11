أسعار النفط تتجه لتسجيل أول خسائر أسبوعية منذ ديسمبر

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، كما تتجه لتسجيل أول خسائر أسبوعية منذ منتصف ديسمبر.

وارتفعت أسعار النفط في العام الجاري لأعلى مستوى منذ 2014، بدعم من مستويات طلب أقوى من المتوقع ونقص المعروض في بعض المناطق.

من جانبها، أكدت "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر الخميس أن التعافي في الاستهلاك العالمي قد يتجاوز توقعاتها في العام الجاري، في ظل تعافي النشاط الاقتصادي.

كما يتابع المستثمرون تداعيات زيادة الأسعار في الولايات المتحدة، إذ كشفت بيانات حكومية الخميس عن ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ فبراير 1982 في يناير الماضي مسجلاً 7.5%، مما يضيف المزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالتشديد النقدي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.7% إلى 90.77 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.49% مسجلة 89.44 دولار للبرميل.