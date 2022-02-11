بايدن يرفض تقرير للجيش الأمريكي حول عدم الاستعداد لسقوط أفغانستان

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، عن رفضه نتائج تحقيق للجيش يوضح فشل إدارته في الاستعداد والرد بشكل كاف لاستيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان.

ووجد التحقيق، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، لأول مرة بعد الحصول عليه من خلال طلب قانون حرية المعلومات الأمريكي أن محاولات القادة العسكريين الأمريكيين للتخطيط لإجلاء موظفي السفارات والحلفاء الأفغان قوبلت بمقاومة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

ورد باين خلال مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، حينما سئل عن التحقيق وما جاء فيه من روايات المسؤولين العسكريين: "أرفضها".

وأوضح بايدن "ليس هناك وقت جيد للخروج (من أفغانستان)، لكن إذا لم نخرج، فقد أقروا بأنه كان علينا ترك المزيد من القوات في الجحيم".

وأضاف: "كان سيتعين علينا زيادة عدد القوات بشكل كبير وسنعاود حرب الاستنزاف هذه"، مؤكدا على أن ما قاموا به (الانسحاب من افغانستان) هو التصرف الأكثر حكمة.

ومن المقرر أن يتم بث المقابلة الكاملة يوم الأحد المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن كبار مسؤولي إدارة بايدن كانوا لا يزالون يناقشون ويحددون الإجراءات الأساسية المتعلقة بإجلاء المدنيين في اليوم السابق لسقوط كابول، وفقا لملاحظات مسربة من اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

وتظهر الملاحظات مدى عدم استعداد إدارة بايدن قبل ساعات من سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية، على حد قول موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.