الداخلية التونسية: ضبط 123 مهاجرا غير شرعي حاولوا عبور الحدود

تمكنت القوات البحرية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، من ضبط 123 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، حاولوا عبور الحدود عن طريق المراكب أو التسلل خلسة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الجمعة، أنها أحبطت عمليّتيْ عبور غير شرعي، وحجز مركبيْن وسيّارتيْن، وضبط 32 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم شخصين مبلغ عنهما أمنيًا وقضائيًا، موضحة أنها تمكّنت أيضًا من إحباط 3 عمليات هجرة غير شرعية، وضبط 17 مهاجرًا وحجز مبلغ مالي قيمته 9840 دينارًا كان بحوزتهم، إلى جانب محرّك بحري وسيّارة.

وأضافت أن وحدات المنطقة البحريّة بالمهديّة تمكنت من ضبط 51 مهاجرًا غير شرعي يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة على متن مركبيْ صيد، كما تمكنت القوات المشتركة للإرشاد البحري من ضبط 10 مهاجرين وحجز مركب بحري، بالإضافة إلى تمكّن دوريّة تابعة لولاية نابل من ضبط 3 مهاجرين كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة هجرة غير شرعية للحدود البحريّة.

وأوضح البيان، أن دوريّة تابعة لمركز بحري سيدي يوسف تمكنت من ضبط 3 مهاجرين كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة هجرة غير شرعية باتجاه أوروبا، كما تمكنت من ضبط 6 مهاجرين وحجز محرك بحري وسترات نجاة وأوعية بلاستيكيّة وشاحنة خفيفة ومبلغا ماليّا من العملة التونسيّة والأجنبية بشط مريم معزّزة بمنطقة سوسة.

وأشارت الداخلية التونسية، إلى أنه قوات الحرس الوطني بسيدي بوزيد تمكنت من ضبط شخص مبلغ عنه أمنيا بتهمة "الإتجار بالبشر" إثر تورطّه في تنظيم عمليةّ هجرة غير شرعية للحدود البحريّة.